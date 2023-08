Ligue des Champions - Mark McKenzie "rêve de jouer des matches de Ligue des Champions" avec Genk

En grandissant aux États-Unis, McKenzie, 24 ans, a toujours rêvé de jouer un jour la Ligue des Champions. "Je me souviens que je demandais à ma maman de se dépêcher pour rentrer regarder les matches. Je rêve d'entendre cet hymne et de jouer des matches de Ligue des Champions. Avoir la possibilité de jouer cette compétition, c'est un rêve et j'espère qu'il va se réaliser." Avant de rêver des poules de la C1, les Limbourgeois devront passer l'écueil du Servette Genève au 2e tour, puis des Glasgow Rangers au 3e, et enfin des barrages décisifs. "La prochaine étape, c'est demain (mercredi, ndlr). Nous jouons chaque match avec la mentalité de le gagner. Nous ne nous projetons pas et nous prenons match par match." Avec le partage 1-1 à Genève la semaine dernière et le retour à domicile, les Limbourgeois partent avec l'étiquette de favori avant ce match retour. "Dans le football actuel, on ne peut pas vraiment donner un favori pour un match. Pour nous, le seul objectif est de nous qualifier. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes et sur ce que nous devons faire", a conclu l'international américain. (Belga)