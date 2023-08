Ligue des Champions - Vrancken avant la réception du Servette: "Les joueurs ne doivent pas penser au prestige"

"Je n'ai pas ressenti de stress à l'entraînement et les joueurs veulent tout donner pour se qualifier", a confié Wouter Vrancken, l'entraîneur limbourgeois, mardi en conférence de presse. "Les joueurs ne doivent pas penser au prestige. Tout le monde veut jouer le plus haut possible et dans ce cas-ci, ce sont les poules de la Ligue des Champions. C'est une belle motivation pour se donner à fond." Avec un score de 1-1 au match aller, les vice-champions de Belgique devront passer à l'offensive pour se qualifier, au risque de se découvrir. Pas question cependant pour Vrancken de changer son approche tactique. "Notre style de jeu est dans notre ADN depuis la saison dernière et c'est comme ça que nous voulons jouer. Les joueurs sont prêts pour tous les scénarios même si ce genre de match se joue toujours des détails. Nous devrons être prêts." Pour les pousser vers la qualification vers le 3e tour et un duel face aux Glasgow Rangers, les joueurs limbourgeois pourront compter sur le soutien de leur public. "C'est bien d'avoir nos supporters derrière nous. On a vu la saison dernière à quel point ils sont importants", a conclu Vrancken. (Belga)