Mercato cycliste - Magnus Cort rejoindra Uno-X pour trois saisons à partir de l'année prochaine

Magnus Cort est devenu l'un des baroudeurs les plus accomplis du peloton professionnel au cours des trois dernières années, qui l'ont vu remporter des étapes sur les trois Grands Tours. Dans sa carrière, le polyvalent coureur danois, capable de remporter un sprint comme d'aller au bout d'une étape accidentée a triomphé deux fois sur le Tour de France, six fois sur le Tour d'Espagne et une fois sur le Tour d'Italie, avec deux victoires supplémentaires sur Paris-Nice. Aujourd'hui âgé de 30 ans, Cort a découvert le circuit WorldTour en 2014 avec Orica GreenEDGE, qu'il a quittée pour courir chez Astana en 2018 et 2019. Il a signé pour son équipe actuelle en 2020, auprès de laquelle il a remporté notamment trois victoires sur La Vuelta 2021 et animé le Tour de France 2022 avec de nombreuses offensives. Cort, qui sera présent aux prochains Mondiaux de Glasgow au sein d'une solide sélection danoise, compte 26 victoires chez les professionnels. (Belga)