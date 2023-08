Météo - Le mois de juillet a été particulièrement humide et sombre

En juillet dernier, 131,1 mm de précipitations sont tombés, contre 76,9 mm pour un mois de juillet normal. Le mois dernier est ainsi devenu le troisième mois le plus humide de la période de référence actuelle, qui s'étend sur 30 ans (1991-2020). Juillet 2021, marqué par d'importantes inondations, remporte toujours la palme avec 166,5 mm. Ce sont surtout les dix derniers jours de juillet qui ont été les plus arrosés. Par exemple, Uccle a enregistré 91,4 mm de précipitations, soit plus de trois fois les 27,7 mm habituels. Le mois de juillet a également été particulièrement sombre. Le soleil n'a brillé que 185 heures et 26 minutes à Uccle, contre 203 heures et 14 minutes au cours d'un mois de juillet lambda. Les 20 premiers jours ont été ensoleillés, mais les 10 derniers l'ont été deux fois moins que la normale. Selon l'IRM, pour la cinquième fois depuis 1981, aucun jour de ciel dégagé n'a été enregistré non plus. La dernière fois, c'était en 2009. Côté températures, le mois de juillet a été plutôt correct avec une température moyenne de 18,4°C, les normales s'établissant à 18,7°C. À Uccle, les températures ont varié entre 10,7°C (le 18 juillet) et 32,1°C (le 8 juillet). La température minimale la plus basse a été enregistrée le 22 juillet à Saint-Vith, en province de Liège, avec à peine 3,8°C. La température la plus élevée, quant à elle, a été mesurée le 8 juillet à Westmalle, en province d'Anvers, avec 34,4°C. (Belga)