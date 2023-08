Météo - Un ciel toujours nuageux et des pluies toujours bien présentes

Ce soir, la tendance aux averses diminuera partout avec davantage d'éclaircies. Durant la nuit, le ciel s'ennuagera rapidement par le sud-ouest et la pluie fera déjà son retour en fin de période. Les minima varieront entre 12 et 16°C. Le vent sera souvent modéré de secteur sud. En fin de nuit, il pourra devenir localement assez fort. Mercredi, une nouvelle zone de pluie assez active balayera le pays d'ouest en est en matinée. Après son passage, la nébulosité deviendra variable à partir du littoral avec des averses parfois soutenues et accompagnées de quelques coups de tonnerre. Les maxima varieront entre 17°C en haute Ardenne et 21 ou 22°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré à assez fort de sud, s'orientant ensuite au sud-ouest, le long du littoral parfois fort. Les rafales pourront atteindre 70 km/h dans l'intérieur du pays et 80 km/h le long du littoral. Jeudi, la dépression sur le sud de la Scandinavie dirigera des courants polaires frais et instables vers nos régions. La nébulosité sera variable à abondante avec des pluies parfois sous forme d'averses. Quelques coups de tonnerre resteront possibles. Les températures ne dépasseront pas 15 à 19°C. Vendredi, l'atmosphère restera fraîche et instable avec une nébulosité variable. Des averses se développeront à nouveau en cours de journée avec un risque d'orage. (Belga)