Mondial féminin 2023 - Les États-Unis qualifiés de justesse avec les Pays-Bas, l'Angleterre et le Danemark

Dans leur dernier match de poule, les championnes du monde en titre américaines ont fait le minimum pour s'assurer une place au prochain tour, en partageant contre le Portugal (0-0). Un but portugais aurait provoqué l'élimination des États-Unis, qui ont fini 2e du groupe E avec 5 points, juste devant leurs adversaires du jour (4 points). Les Pays-Bas ont pris la première place en étrillant le Vietnam (0-7), avec des doublés de Roord et Brugts notamment. Ils terminent avec 9 points, le Vietnam 0. Dans le groupe D, l'Angleterre, championne d'Europe, a confirmé qu'elle dominait les débats en écrasant la Chine (6-1). Lauren James, sœur du latéral de Chelsea Reece James, s'est illustrée avec un doublé et distribué trois assists pour contribuer au 3e succès en autant de matches des 'Lionnesses'. Le Danemark a fait le nécessaire en disposant d'Haïti (0-2) grâce à un pénalty d'Harder et un but de Troelsgaard, et finit 2e avec 6 points. La Chine (3 points) et Haïti (0 point) sont tous les deux éliminés. L'Angleterre affrontera le Nigéria en 1/8e de finale, tandis que le Danemark sera opposé aux hôtes australiennes le 7 août. Les Pays-Bas attendent les 2e du groupe G, et les États-Unis les 1re, dont l'identité sera connue demain. Pour l'instant, à la veille des derniers matches de la poule, la Suède occupe la 1re place avec 6 points devant l'Italie (3 points). Suivent l'Afrique du Sud et l'Argentine, avec 1 point chacune. (Belga)