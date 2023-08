Pairi Daiza enregistre un bénéfice net de 10 millions, en forte hausse

Le résultat d'exploitation (EBIT) s'établit à un bénéfice de 12 millions contre 7,7 millions au 31 janvier 2022. Ces résultats s'expliquent, selon le rapport de gestion, principalement par "la hausse du nombre de visiteurs et le succès des hôtels, dont le taux d'occupation a dépassé les 90%". Au total, 2,2 millions de visiteurs ont foulé les allées du parc, soit une augmentation de 10% par rapport à 2019 (dernière année avant le Covid), selon le journal l'Écho. Le parc pointe également des conditions météorologiques favorables et l'absence de contraintes sanitaires après deux années marquées par la pandémie de coronavirus. Au cours de la saison précédente, le parc a consenti à des investissements de 48,6 millions. Ils ont été mobilisés, notamment, pour poursuivre la construction de la nouvelle serre géante "Sanctuary", dont l'ouverture est prévue pour 2025, et la construction de la nouvelle entrée du parc. Le parc va distribuer près de 5,8 millions de dividendes à ses actionnaires dont l'entrepreneur Marc Coucke, qui détient 30% du capital de l'entreprise via sa filiale Alychlo. (Belga)