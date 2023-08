Près de 50.000 scouts entament le Jamboree mondial en Corée du Sud

Le Jamboree Scout Mondial est organisé dans un pays tous les quatre ans depuis 1920 et réunit des scouts et guides âgés entre 14 et 18 ans issus de 170 pays. Près de 50.000 jeunes se rassemblent donc cette année dans la région sud-coréenne de Saemangeum, du 1er au 12 août. Pendant ce rassemblement, les jeunes de tous les continents, cultures, religions, origines et milieux apprennent ce que la fraternité mondiale peut signifier en campant ensemble. Au programme de cette édition, qui a pour thème "Dessine ton rêve", sont prévues, entre autres, des activités pour stimuler le développement social, physique, intellectuel, émotionnel et mental des jeunes. Le groupe de Belges, composé de 28 unités, chacune comptant 36 membres âgés de 14 à 18 ans et quatre responsables, visitera également la capitale, Séoul. Les scouts Belges sont membres d'un des cinq mouvements de jeunesse : FOS Open Scouting, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique, Les Guides of Scouts et Guides Pluralistes de Belgique. "C'est comme un énorme festival, avec 50.000 personnes. Elles vont se retrouver pour faire des activités de scoutisme ensemble et faire des rencontres avec des scouts de tous les pays du monde", a expliqué à Belga le porte-parole du contingent belge de cette année, Baptiste Legast. Les premiers scouts Belges sont partis du Heysel, à Bruxelles, samedi passé à destination de l'aéroport de Zaventem, d'Amsterdam ou de Paris. Deux autres départs ont eu lieu dimanche et lundi. (Belga)