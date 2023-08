Près de 86.000 tonnes de pneus usés ont été collectés en 2022

L'an dernier, plus de neuf pneus collectés et recyclés sur dix ont été transformés en granulés de caoutchouc, qui constituent la base de sols, de pistes d'athlétisme ou de murs d'isolation contre le bruit et les vibrations. Le reste des pneus a été rechapé (4,63%) ou réemployé sur le marché de l'occasion (3,1%). Une infime partie a permis la récupération d'acier (0,7%) ou a été valorisé en énergie dans le four des cimentiers (0,19%). Recytyre reconnaît que certains sous-objectifs, à savoir parvenir à 10% de réutilisation des pneus ou 10% de rechapage, ne sont pas encore atteints. "À court terme, nous voulons encourager notamment le secteur du transport, par des campagnes de sensibilisation et des incitants économiques, à opter encore davantage pour le rechapage", conclut Chris Lorquet, directeur de Recytyre. (Belga)