Quatre morts et au moins 30 blessés dans des bagarres à caractère religieux en Inde

Les bagarres ont éclaté lundi dans le district de Nuh, lorsque un groupe d'Hindous en lien avec le parti Bharatiya Janata au pouvoir, s'est rendu en procession au temple en traversant une zone majoritairement habitée par des musulmans. De violents affrontements, avec jets de pierres et incendies, ont éclaté lorsque la procession a été stoppée, selon la police. Les troubles se sont ensuite étendus aux régions voisines, notamment à Gurugram, anciennement Gurgaon, une ville satellite de Delhi. Selon la police, des voitures, des cyclomoteurs, des magasins et une mosquée ont notamment été la proie des flammes. Trois personnes ont été tuées, dont deux volontaires de la police. Une quatrième personne a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les violences ont duré environ trois heures, mais la situation serait désormais sous contrôle. Les forces de sécurité sur le terrain ont reçu des renforts et un couvre-feu a été instauré. Toutes les écoles resteront fermées mardi et les rassemblements de plus de quatre personnes sont interdits dans certains endroits. Les partis d'opposition ont accusé les dirigeants locaux des organisations nationalistes hindoues de provoquer des tensions avec les musulmans, qui représentent 14% des quelque 1,4 milliard d'habitants de l'Inde. (Belga)