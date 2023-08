Sur des îles écossaises, le courrier désormais livré par drone

Courrier et colis s'envoleront depuis Stromness, la deuxième ville de l'archipel, pour les îles de Graemsay et Hoy, situées à quelques kilomètres au sud. "Tout ce qui peut contribuer à maintenir le service universel, en particulier dans des zones où les îles sont difficiles à atteindre", mérite d'être "soutenu", a déclaré dans un communiqué Alistair Carmichael, député des Orcades et des Shetland, archipels situés au large des côtes nord-est de l'Écosse. La poste conserve un rôle "crucial" pour maintenir les îles "connectées", a-t-il ajouté, soulignant l'importance de la "connaissance" et de l'attention locales pour ce "réseau". Le recours aux drones est prévu dans un premier temps pour trois mois, mais pourrait être prolongé, selon un communiqué de Royal Mail. La proximité des îles entre elles permet d'utiliser les drones dans le cadre légal actuel, les vols ne nécessitant pas d'autorisations pour les vols "hors vue" du pilote. Les drones permettent d'éviter des aléas comme la suspension récurrente des liaisons par ferry - utilisés pour le transport du courrier - en raison du mauvais temps, souligne Royal Mail, et permettent d'améliorer la sécurité du personnel et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le directeur du partenaire du projet, Skyports Drone Service, Alex Brown, a fait valoir que cette technologie permettait de "révolutionner les services postaux" dans les zones reculées. Royal Mail a lancé plusieurs essais au Royaume-Uni sur l'utilisation de drones dans la livraison du courrier. En 2022, le groupe de pharmacie Boots est devenu le premier au Royaume-Uni à livrer des médicaments par drone, entre l'île de Thorney et l'île de Wight, dans le sud de l'Angleterre. (Belga)