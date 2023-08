Mondiaux de cyclisme: Remco Evenepoel, d'un arc-en-ciel à l'autre

Au pied du château médiéval de Stirling, le Belge a enfilé le deuxième maillot irisé de sa carrière, tapé dans les mains de l'Italien Filippo Ganna, deuxième, et du jeune Britannique Joshua Tarling, troisième, avant de monter sur le podium, y embrasser sa médaille d'or et lever les bras au ciel dans un grand sourire.

Ca fait des années maintenant qu'on sait que le phénomène flamand, qui ratatinait la concurrence chez les jeunes, est fait d'un autre métal. Il l'a confirmé une nouvelle fois en dominant le chrono mondial, quatre ans après y avoir décroché l'argent en 2019 et la médaille de bronze ces deux dernières années.

"Je suis très heureux et très fier. Je deviens le premier Belge à être champion du monde du chrono. C'était l'un des principaux objectifs de ma saison. C'est incroyable", at-il commenté après avoir battu Ganna pour 12 secondes et Tarling pour 48.

Cette victoire constitue une nouvelle étape dans le parcours doré du Belge qui compte déjà un grand Tour (la Vuelta), deux Monuments (deux Liège-Bastogne-Liège) et désormais deux titres de champion du monde à son palmarès.

L'année dernière, il avait remporté la course en ligne en Australie après un raid solitaire extraordinaire de 30 km. Il a cédé son titre au Néerlandais Mathieu van der Poel dimanche dans les rues de Glasgow lors d'une course d'une intensité totale qui a peut-être coûté un brin d'énergie vendredi à Wout Van Aert et Tadej Pogacar.

- "10 à 15 watts de plus que prévu" -

"J'ai tout donné sur la route dimanche, j'ai besoin de repos", a souligné le Slovène, troisième dimanche et seulement 22e du chrono. "Peut-être, mais je ne me sentais pas fatigué aujourd'hui", a nuancé Van Aert, en argent sur la course en ligne et cinquième à 1 min 37 sec de son compatriote à Stirling.

Cinq jours plus tard, Evenepoel a, lui, pris une revanche éclatante dans un mano a mano à distance palpitant avec Ganna, champion du monde du chrono en 2020 et 2021, sur un parcours de 47,8 km.

Courbé sur son vélo dans une position aérodynamique parfaite, Evenepoel a pris l'avantage au deuxième temps intermédiaire, doublant même le Britannique Geraint Thomas en route. Il a maintenu son avance dans la dernière portion pour s'imposer après une montée finale cruelle dans les rues pavées de Stirling.

"J'avais déjà de bonnes jambes dimanche dernier, mais le parcours de la course en ligne était trop explosif pour moi, a-t-il expliqué. Aujourd'hui le tracé me convenait mieux et je me suis vraiment senti fort. J'ai pouvais pousser 10 à 15 watts de plus que prévu. Toutes les heures d'entraînement passées sur le vélo de chrono ont payé."

Les autres favoris ont fini beaucoup plus loin, à l'image du Suisse Stefan Kung (12e), juste derrière le tenant du titre, le Norvégien Tobias Foss.

Les Français ont, eux, déçu puisque Bruno Armirail et Rémi Cavagna, qui cultivait pourtant de grandes ambitions avant le départ, ont terminé respectivement à la 21e et la 26e place.