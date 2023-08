Rugby: blessé, le Français Romain Ntamack forfait pour la Coupe du monde

Blessé samedi lors de la victoire contre l'Ecosse (30-27), le joueur du Stade toulousain (24 ans, 37 sélections) souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, selon le quotidien L'Equipe.

Sorti à la 56e minute de ce deuxième match de préparation, à Saint-Etienne, Ntamack s'est fait mal sur un plaquage et avait été remplacé numériquement par le jeune ailier de Bordeaux-Bègles, Louis Bielle-Biarrey, son partenaire de club Thomas Ramos prenant sa place à l'ouverture aux côtés du demi de mêlé et capitaine Antoine Dupont.

Le sélectionneur Fabien Galthié, n'avait pas montré de signe d'inquiétude après la rencontre. "On a préféré le sortir pour que ça reste sans conséquence. Il a été vu par le médecin, les kinés et on décidera demain (dimanche, NDLR) en fonction de l'évolution s'il y a besoin d'examens complémentaires", avait-il expliqué.

En son absence, le demi d'ouverture de l'UBB Matthieu Jalibert devrait être le N.10 titulaire lors de la Coupe du monde, que les Bleus débutent par un choc face aux All Blacks.

Le XV de France est actuellement en stage à Capbreton, dans les Landes, avec un prochain match de préparation contre les Fidji samedi à Nantes.