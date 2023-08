Euro de volley dames - La France d'Emile Rousseaux débute avec un succès face à l'Estonie

La France, qui a grimpé de la 50e place au classement mondial pour atteindre le 18e rang aujourd'hui, depuis l'arrivée à sa tête d'Emile Rousseaux, jouera vendredi contre l'Espagne, dimanche contre la Finlande, le 21 août contre la Slovaquie et le 22 contre les Pays-Bas.

Dans le groupe B, où l'Italie avait battu la Roumanie en ouverture, la Suisse a été rattrapée de justesse par la Bosnie-Herzégovine. Après avoir mené à deux reprises, les Suissesses ont subi le retour des Bosniennes qui ont arraché la victoire dans le set décisif, 16-25, 25-15, 23-25, 25-17, 17-15.

La Bulgarie a quant à elle écarté la Croatie en quatre sets, 23-25, 25-23, 25-20, 25-18. Elle partage donc la tête de la poule B avec l'Italie (3 points), devant la Bosnie (2 points) et la Suisse (1 point). Suivent sans point la Croatie et la Roumanie.

Les quatre premiers de chacun des quatre groupes disputeront les huitièmes de finale, à partir du 26 août.

Les Yellow Tigers ont elles été versées dans le groupe A avec la Serbie, la Pologne, l'Ukraine, la Slovénie et la Hongrie et joueront tous leurs matches de poule à Gand. Elles débuteront contre la Hongrie jeudi à 20h00.

L'Estonie et l'Allemagne sont les deux autres pays-hôtes de cet Euro. La phase finale se jouera à Bruxelles et Florence avec les demi-finales et la finale au Palais 12.