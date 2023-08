Europa League - Paintsil balaie les rumeurs de transfert et veut "tout faire" pour battre l'Olympiakos

Battus 1-0 au match aller, les Limbourgeois devront néanmoins prendre le dessus sur leurs adversaires s'ils veulent poursuivre la course dans la compétition et atteindre le dernier tour préliminaire, les barrages. Joseph Paintsil a expliqué qu'il se sentait "à l'aise et plein de confiance" en conférence de presse, mercredi. "C'est un match important pour les joueurs, les supporters et le club", a-t-il décrit. "Dès la première minute, nous allons tout donner et jouer à fond. Cette confiance est importante pour moi, afin d'apporter mon énergie comme je le veux."

C'est justement à la première minute que Genk avait encaissé l'unique but au match aller. "Nous avons ensuite fait ce que nous devions faire, et nous les avons mis sous pression", a rappelé Paintsil. "Nous nous sommes aussi créé des occasions, mais nous ne les avons pas conclues. Ce match fait partie du passé désormais, nous sommes prêts pour celui de demain."

Interrogé sur son futur et sur les rumeurs d'un éventuel transfert vers l'Angleterre et Southampton, le Ghanéen s'est montré surpris. "Ce n'est pas mon dernier match pour Genk. Je ne m'en préoccupe pas du tout. Je suis dans ce club maintenant, et je vais tout faire pour gagner demain."