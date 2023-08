Knokke-Heist déploiera des policiers supplémentaires pendant le week-end de canicule

Des températures tropicales sont attendues le week-end prochain. Traditionnellement, cela rime avec une forte affluence en bord de mer. La police locale de Knokke-Heist veut s'y préparer. "Nous déployons du personnel supplémentaire et nous avons également demandé un soutien au niveau fédéral", explique le chef de corps de la zone de police locale, Steve Desmet. La police contrôlera notamment les flux de circulation entrants et sortants. "Pour ce faire, nous effectuerons des contrôles ciblés et très visibles. Nous voulons être présents. Le stationnement sauvage sera également contrôlé", a-t-il ajouté.

Lors des jours de chaleur, la police s'attend généralement à un peu plus de problèmes. "Nous savons par expérience que ces jours-là, notre commune accueille des foules différentes de la normale. Ce sont des jeunes qui viennent des grandes villes et du nord de la France. Ils ne respectent pas toujours nos normes et nos valeurs. C'est pourquoi nous prêterons attention à cela." À Knokke-Heist les visiteurs n'ont par exemple pas le droit de se balader en maillot dans le centre-ville. "Ceux qui le font risquent une amende. Des sanctions pour pollution sonore peuvent également être infligées."