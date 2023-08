RDC: la "table ronde" préconise la levée de l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri

"Après constat, analyse, débat et délibération faites dans les trois commissions susmentionnées", les députés et membres de la société civile ont déclaré réitérer "la demande pressante de la population des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri pour l'unique et seule option : la levée pure et simple de l'état de siège" précise le communiqué final des travaux, lu en présence du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, qui représentait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. .

Les participants ont demandé au gouvernement de "rétablir les institutions des deux provinces dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales" et de "renforcer les opérations militaires de grande envergure en respectant l'unité de commandement", selon l'ACP (officielle), reçue à Bruxelles.

Ils ont enfin demandé de redynamiser et accélérer le P-DDRCS (programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, instauré voici deux ans, NDLR) afin de prendre en charge les ex-miliciens volontaires au processus de paix, précise ce texte, dont l'agence Belga a également obtenu une copie.

L'état de siège avait été annoncé le 1er mai 2021 par M. Tshisekedi et était entré en vigueur cinq jours plus tard. La population et les élus du Nord-Kivu et de l'Ituri réclament sa levée, tout comme l'ONG Amnesty International, faute de résultats concluants dans la lutte contre les groupes armés.