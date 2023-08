Une maison partiellement inhabitable à Laeken en raison d'un feu de toiture

"Un gros dégagement de fumée était visible depuis notre caserne de l'avenue de l'Héliport", a raconté le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "À l'arrivée des pompiers sur place, boulevard Émile Bockstael à Laeken, ceux-ci ont constaté qu'il s'agissait d'un incendie de toiture pleinement développé dans une maison de trois étages. Ils ont éteint le feu via la tour d'eau et via une attaque par l'intérieur. Une propagation de l'incendie vers les toitures avoisinantes a été évitée", a-t-il expliqué.