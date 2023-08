BAE Systems achète Ball Aerospace pour 5,55 milliards de dollars

Le groupe espère finaliser l'acquisition au premier semestre 2024. En incluant un crédit d'impôts attendu, l'opération aura un coût réalisé d'environ 4,8 milliards de dollars, précise BAE Systems dans un communiqué.

Ball Aerospace, dont le siège se trouve dans le Colorado et qui emploie plus de 5.200 personnes, est un fournisseur d'engins spatiaux, systèmes d'antennes et d'optique et compte le département américain de Défense ou encore des agences civiles spatiales parmi ses clients.

Le communiqué précise que la division de "systèmes tactiques" est particulièrement bien positionnée pour "profiter de la hausse de la demande de missiles et munitions".

"Il est rare qu'une activité de cette qualité, de cette échelle et offrant cette complémentarité, avec également d'importantes perspectives de croissance (...) devienne disponible", s'est félicité le directeur général de BAE Systems Charles Woodburn.

Il estime aussi que les facteurs financiers et stratégiques sont "convaincants" pour réaliser cette opération, à mesure que le groupe se focalise sur l'investissement dans "ses priorités de défense et de renseignement".

BAE Systems a annoncé début août un carnet de commandes record et des bénéfices semestriels en hausse de 57%, "dans un environnement de menace mondiale élevée" qui se traduit par une hausse des dépenses militaires des États.

L'action reculait de 4,48% à 958,20 pence vers 08H10 GMT (10h10 HB) à la bourse de Londres.

Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown, parle d'un prix d'achat "colossal" de Ball Aerospace. L'acquisition devrait toutefois "ajouter autour de 2,2 milliards de dollars de recettes par an à son chiffre d'affaires" et des potentiels de synergies et réductions de coûts, ajoute M. Chiekrie.