Coup d'envoi de la 36e édition du Pukkelpop

Les premiers festivaliers sont arrivés en gare de Hasselt avec leur matériel de camping dès jeudi matin. Ils ont ensuite été emmenés en navette vers le site du festival. De nombreux mélomanes ont également choisi de venir à vélo cette année. Un parking temporaire pouvant accueillir 10.000 vélos a d'ailleurs été prévu à leur intention.

À 19h00 précises, les premiers DJs ont entamé leur set. Les concerts vont désormais s'enchaîner sur les différentes scènes. Les têtes d'affiche des prochains jours sont Billie Eilish, Yungblud, Years & Years, Angèle, Limp Bizkit, Florence and the Machine et Macklemore, mais les talents musicaux émergents auront également une scène lors du festival comme à l'accoutumée. Ce sera notamment le cas pour ISE, la jeune limbourgeoise de 17 ans, qui se produira samedi à la nouvelle E-rena mais aussi dans le monde virtuel de Roblox.