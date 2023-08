Des chercheurs suisses de l'EPFZ recueillent de l'eau potable à partir du brouillard

Ritwick Ghosh et Thomas Schutzius, à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ont trouvé la parade: un tissu métallique finement tressé et enduit d'un mélange de polymères et de dioxyde de titane. Les premiers permettent un captage optimal des gouttelettes tandis que le second agit comme catalyseur chimique détruisant les molécules toxiques.

L'appareil a été testé en laboratoire ainsi que dans une installation-pilote à Zurich. Il a capté 8% du brouillard généré artificiellement et éliminé 94% des polluants, parmi lesquels du diesel et du bisphénol A.

Il est ainsi envisageable d'utiliser ce système dans des zones urbaines où l'air est très pollué, note Ritwick Ghosh, cité mardi dans un communiqué de l'EPFZ. Une autre application potentielle est la récupération de l'eau provenant des tours de refroidissement de centrales énergétiques.