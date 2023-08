Euro de volley dames - Les Yellow Tigers débutent leur Euro par une victoire 3-0 contre la Hongrie

La Belgique, 13e nation mondiale, affrontera la Slovénie (FIVB 23) samedi, l'Ukraine (FIVB 21) lundi, la Pologne (FIVB 7) mardi et la Serbie (FIVB 5), double championne du monde en titre, jeudi.

Les quatre premiers des quatre groupes de six équipes seront qualifiés pour les huitièmes de finale. La Belgique croisera avec le groupe C de la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour le titre.

La phase de poule se déroule à Gand et la phase finale au Palais 12 à Bruxelles. L'Estonie, l'Italie et l'Allemagne, coachée par Vital Heynen, sont les trois autres pays-hôtes de cet Euro.