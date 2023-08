Incendie à Tenerife: les Affaires étrangères n'ont pas encore reçu de demande d'assistance

L'incendie fait rage dans une zone boisée près du volcan El Teide et a déjà détruit une superficie de 2.600 hectares. Le président du gouvernement de l'archipel, Fernando Clavijo, a évoqué l'incendie le plus compliqué aux Canaries depuis au moins 40 ans.

Selon les informations du SPF Affaires étrangères, une quarantaine de Belges se trouvent à proximité de la zone sinistrée mais ils n'ont pas encore formulé de demande d'assistance. Le service public a néanmoins reçu quelques demandes d'informations, notamment de Belges qui ne se trouvent pas dans la zone.

"Nous suivons la situation de près et conseillons à toutes les personnes sur place de lire les conseils aux voyageurs pour la région sur le site des Affaires étrangères", ajoute Wouter Poels. Il invite également les Belges à suivre les conseils des autorités locales.

Les Affaires étrangères demandent aux Belges de signaler leur voyage à l'étranger via la plateforme Travelers Online. Cet enregistrement permet au SPF d'informer les voyageurs plus facilement et de les assister si nécessaire.

Les autorités de Tenerife évacuent des milliers de personnes à cause de l'important incendie de forêt sur l'île touristique. Les services d'urgence ont jusqu'à présent mis environ 3.800 personnes en sécurité.