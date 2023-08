Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine a donné des garanties qu'elle n'utiliserait pas des armes occidentales en Russie

"Si nos partenaires nous demandent de donner une garantie que telle ou telle arme ne sera utilisée que sur le territoire de l'Ukraine, nous donnons cette garantie et la respectons", a assuré M. Kouleba dans un entretien accordé mercredi à l'AFP. "Il y a eu quelques occasions où nous avons fait de telles promesses et nous les tenons", a-t-il ajouté.

Après avoir pressé durant plusieurs mois ses alliés pour obtenir des avions de chasse F-16, l'Ukraine a désormais tout espoir d'en être équipée d'ici l'automne ou l'hiver prochain. Par contre, les pilotes et techniciens ukrainiens commenceront "prochainement" leur entraînement sur ce type d'appareil, a précisé à la télévision le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Les Pays-Bas et le Danemark mènent une coalition de 11 pays occidentaux pour dispenser ces entraînements. La Belgique va aussi contribuer à former des pilotes ukrainiens aux avions F-16, dans le cadre d'une action de l'Otan. L'apprentissage débute ce mois-ci, mais la Belgique ne livrera pas de tels appareils à l'Ukraine.

Cet entrainement ne signifie pas pour autant que des F-16 vont être livrés. Aucun pays ne s'est en effet encore engagé à en fournir à l'Ukraine à ce jour.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a par ailleurs déclaré "ne pas ressentir" de pression de la part des alliés occidentaux de l'Ukraine pour que Kiev accélère sa contre-offensive contre les forces russes.