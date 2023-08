Invasion de l'Ukraine - Prague annule un concert de la soprano russe Anna Netrebko à cause de la guerre Ukraine

Mme Netrebko, dont le soutien passé au président russe Vladimir Poutine a entraîné l'annulation de plusieurs concerts dans le monde entier, devait se produire à la Maison municipale de Prague le 16 octobre.

La République tchèque, membre de l'UE et de l'OTAN, soutient fermement l'Ukraine depuis l'invasion russe de l'année dernière et a fourni à Kiev une aide militaire et humanitaire substantielle.

L'agence Nachtigall Artists Management a déclaré sur Facebook qu'elle s'était mise d'accord avec la salle pour annuler le concert à guichets fermés, suite à l'opposition du conseil municipal de centre-droit de Prague.

L'agence a cité "des circonstances qui ont progressivement transformé un projet purement artistique en (...) une polémique politique et sociale".

Le conseiller municipal de Prague, Jiri Pospisil a salué "la bonne décision par rapport à notre partenaire clé qui lutte pour son indépendance", selon l'agence de presse tchèque CTK.

Mme Netrebko s'est retirée du Metropolitan Opera de New York en mars 2022 après avoir refusé de désavouer son soutien à M. Poutine à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

La superstar de l'opéra, âgée de 51 ans, a par la suite condamné la guerre et annoncé son retour sur les scènes européennes, mais n'a jamais critiqué publiquement et directement M. Poutine.

Le site internet de Mme Netrebko indique des dizaines de représentations pour le reste de l'année, notamment à Berlin, Guangzhou, Paris, Vienne et Milan.