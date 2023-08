JO 2024 - La présence des Russes aux JO 2024 "improbable", selon le fraîchement réélu Sebastian Coe

"Je continue de suivre les évènements en Ukraine, avec un groupe de travail dédié. Notre position avec le Conseil est très claire, pour des raisons d'intégrité des compétitions. Je serais très surpris que le nouveau Conseil (élu jeudi) change de position", a indiqué Coe lors d'une conférence de presse suivant le Congrès de World Athletics à Budapest, jeudi.

"On va continuer de surveiller la situation mais la présence des Russes et Bélarusses aux JO 2024 semble improbable pour l'instant", a-t-il ajouté.

Les athlètes russes et bélarusses sont suspendus des compétitions depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine. Après avoir recommandé leur exclusion en 2022, le CIO a ouvert la porte en mars à leur retour dans les compétitions internationales, selon certaines conditions et sous statut neutre, avant une éventuelle participation aux Jeux de Paris 2024. Plusieurs sports ont suivi cette dernière recommandation comme l'escrime, le judo ou la gymnastique par exemple.

Les championnats du monde d'athlétisme débutent samedi à Budapest sans aucun athlète russe ou bélarusse, comme en 2022 à Eugene aux États-Unis.