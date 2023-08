Mondiaux d'athlétisme - Anna Hall, star en devenir, désormais grande favorite de l'heptathlon

Troisième l'an dernier à Eugene, la native du Colorado avait progressé à cette occasion de près de 300 points et atteint le score de 6.755, meilleur heptathlon d'une Américaine depuis près de 30 ans. Cet hiver, la compagne dans la vie du joueur de tennis Ben Shelton (ATP-40) réussit 5.004 points au pentathlon auxquels répond, deux semaines plus tard, Thiam par un record du monde (5.055) à l'Euro d'Istanbul. Hall survole ensuite l'Hypo-meeting de Götzis propulsant son record à 6.988 points, 5e perf de tous les temps. Cette ascension fulgurante traduite par un gain de 788 points en deux ans (au même âge, Nafi Thiam avait gagné 503 points pour atteindre 6.810) avait pourtant été brisée comme son pied gauche aux sélections américaines en vue des JO de Tokyo en juin 2001. Elle n'avait remarché que trois mois plus tard.

Compte tenu aussi du forfait de la Polonaise Adrianna Sulek (4e à Eugene, 2e à Munich et Istanbul et 3e à Götzis, qui est enceinte), la Britannique Katarina Johnson-Thompson, sacrée à Doha en 2019, apparaît comme la plus sérieuse rivale. Elle retrouve à 30 ans un très bon niveau (6.556 à Götzis) après sa rupture du tendon d'Achille gauche (son pied d'appui) fin 2020. Elle demeure néanmoins loin des 6.981de son sacre mondial. Noor Vidts, la Néerlandaise Anouk Vetter (vice-championne à Eugene), voire la double championne du monde juniors finlandaise (20 ans) Saga Vanninen (6.391 à l'Hypo-meeting) ou la Hongroise Xenia Kriszan, chez elle, sont les autres candidates au podium.