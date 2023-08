Mondiaux d'athlétisme - Budapest mettra les stars en vedette et les récompensera

Comme l'an dernier à Eugene, une prime de 100.000 dollars récompensera chaque record du monde dans la capitale hongroise. Les finalistes (top 8) de chacune des épreuves individuelles seront aussi rémunérés. La médaille d'or rapportera 70.000 dollars, celle d'argent 35.000 et de bronze 22.000. Les cinq autres finalistes recevront dans l'ordre 16.000 (4e), 11.000 (5e), 7.000 (6e), 6.000 (7e) et 5.000 (8e) dollars. Dans les relais, les primes rapporteront à l'équipe successivement 80.000 dollars (or), 40.000 (argent), 20.000 (bronze), 16.000 (4e), 12.000 (5e), 8.000 (6e), 6.000 (7e) et 4.000 (8e) dollars. Un total de 8,5 millions de dollars de primes est proposé, sans compter celles liées à un record du monde.

L'an dernier trois records du monde étaient "tombés" à Eugene: celui du 400m haies féminin par Sydney McLaughlin-Levrone (50.68), du 100 m haies (en demi-finales) par Tobi Amusan (12.12) et du saut à la perche masculine par Armand Duplantis (6m21).

D'autre part, le tenant et la tenante du titre mondial, ainsi que la et le N.1 au ranking mondial dans son épreuve porteront un dossard distinctif sur la poitrine afin d'être mieux reconnus.