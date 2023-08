Mondiaux d'athlétisme - Noor Vidts refuse de songer au podium malgré les absences, dont celle de Nafi Thiam

Comme sa glorieuse aînée, la Vilvordoise avait débuté la saison de fort belle manière en remportant le bronze du pentathlon à l'Euro en salle d'Istanbul. La saison estivale s'est résumée jusqu'à présent à quelques sorties mais sans aucun heptathlon.

Peut-elle dans ces conditions viser son record personnel de 6.571 points et/ou une place sur le podium ou à tout le moins une qualification pour les Jeux de Paris (6.480) ? "On vient toujours pour battre ses records. Ce serait évidemment bien de se qualifier pour les Jeux, mais ce n'est pas la priorité."

Avec les défections de Thiam et de la Polonaise Sulek, Vidts, 4e à Tokyo et Munich et 5e à Eugene, apparaît comme une candidate naturelle au podium. "Je ne regarde pas celles qui sont là ou pas", réagit l'athlète coachée par Fernando Oliva, lequel ajoute: "On ne se dit jamais qu'on va faire un podium ou un score à atteindre. C'est trop imprévisible. Tant de choses peuvent se produire."

A Budapest, Noor Vidts attend de voir ce que vont donner les courses sur 200 et 800m. "On a essayé beaucoup de choses à l'entraînement on va voir ce que cela va donner."

Elle a encore évoqué l'absence de la Nafi Thiam. "C'est toujours bien quand elle est là. Ce sera différent sans elle."