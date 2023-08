Mondiaux de voile - Emma Plasschaert prend la tête en Ilca 6 à trois régates du terme

Emma Plasschaert a signé une 15e et une 2e place dans les 2 manches du jour, les 7e et 8e depuis le début de la compétition. Avec 42 points, elle a dépassé au classement la Hongroise Maria Erdi, 22e et 6e jeudi, qui la suit à une unité. La Suissesse Maud Jayet est 3e (49 pts), devant la Suédoise Josefin Olsson (53 pts), alors que la championne du monde en titre, la Danoise Anne-Marie Rindom suit à la 5e place (58 pts).

Pour l'Ostendaise de 29 ans, il reste encore 2 manches dans les séries finales, avant la course aux médailles disputée par le top-10 et dont les points comptent double. Plasschaert a déjà été sacrée à deux reprises reine de la planète, en 2018 et 2021. Plus rien ne devrait empêcher la skippeuse belge de rentrer dans le top-16, qualificatif dans cette classe pour Paris 2024. Elle avait échoué au pied du podium (4e) lors des derniers JO de Tokyo.

Eline Verstraeten, 37e, 6e et 8e des 3 manches courues dans la 'Silver Fleet', est 70e avec 156 unités.

Chez les messieurs, en Ilca 7, William De Smet a enregistré jeudi des 20e et 26e places et pointe à la 17e place du classement provisoire, à également 3 régates du terme. Avec plusieurs nations classées avec 2 représentants devant elle, la Belgique est actuellement le 14e pays classé et rentre donc provisoirement là aussi dans les critères de qualification pour les JO.