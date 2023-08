Orpea a concédé 391,5 millions d'euros de pertes l'an dernier en Belgique

Le groupe français de maisons de repos Orpea a conclu l'année 2022 sur une perte de 391,5 millions d'euros en Belgique, le plus mauvais résultat depuis son arrivée sur le territoire, écrit jeudi L'Echo sur base des comptes annuels du groupe. La source de ce mauvais résultat est à chercher du côté du bilan, et plus précisément des dépréciations, son chiffre d'affaires non consolidé restant stable, à 10,2 millions d'euros.