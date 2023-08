Tour du Danemark - Skjelmose bat Pedersen dans les derniers mètres et remporte la troisième étape

L'étape reine promettait aux coureurs un final difficile, avec un circuit qui alternait les courtes montées et les descentes. Mads Pedersen a attaqué à plusieurs reprises et a finalement réussi à creuser l'écart à 24 kilomètres de l'arrivée. Le champion du monde du monde 2019 a été rejoint à sept kilomètres de la ligne par son coéquipier. Pedersen et Skjelmose ont pris plus de 40 secondes à un autre Danois, Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easy Post). Dans la dernière ascension, Pedersen n'a pas semblé pouvoir suivre Skejlmose et lui a concédé 10 secondes. Cort Nielsen est arrivé troisième, avec 44 secondes de retard.

Le podium est le même au classement général, avec Pedersen à 10 secondes et Cort Nielsen à 50 secondes de Skjelmose. Søren Wærenskjold (Uno-X), leader au départ de l'étape, n'a pas semblé en mesure de suivre les Danois, mais a aussi subi une crevaison à 17 kilomètres de l'arrivée.

La quatrième étape aura lieu vendredi sur 178,4 kilomètres entre Kalundborg et Bagsvaerd. Le Tour du Danemark se termine samedi à Elseneur. Remco Evenepoel avait remporté cette course en 2021. Wout van Aert figure aussi au palmarès, en 2018. C'est le Français Christope Laporte qui l'avait emporté l'an dernier.