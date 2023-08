Une voiture fonce dans la foule à Strépy - Des actions pacifistes seront menées par l'association des victimes du drame de Strépy

"L'association du 20 mars 2022 et toutes les victimes du drame de Strépy sont fortement choquées et en colère de la décision unilatérale prise par Madame la Juge d'Instruction de mettre l'auteur des faits sous bracelet électronique", a déclaré l'association. "En effet, rassurés et soulagés de la dernière décision prise par la Chambre des mises en accusation de confirmer la détention préventive pour une nouvelle période de deux mois, c'est avec stupéfaction et une grande incompréhension que l'ensemble des personnes touchées par ce drame en a pris connaissance. D'autant plus qu'aucune possibilité d'appel n'est possible."