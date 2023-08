Bourse de Bruxelles - Une quatrième baisse du BEL 20 pour une perte hebdomadaire de 2,87%

KBC (62,20) et Ageas (36,81) valaient 1,11 et 0,24% de moins que jeudi alors que les immobilières voyaient Cofinimmo (67,25) reculer de 2,32%, Aedifica (57,20) et WDP (24,54) de 1,97 et 1,92%.

Solvay (102,45) et UCB (80,50) étaient négatives de 1,49 et 1,13%, arGEN-X (448,70) reculant de 1,73%, Melexis (85,85) et Proximus (6,45) de 1,27 et 1,50%, D'Ieteren (148,40) et Sofina (196,70) de 1,26 et 1,01%.

Roularta (14,60) plongeait par ailleurs de 12% après avoir perdu jusqu'à plus de 15% suite à une appréciation revue à la baisse, les résultats de EVS (24,10) étant par contre salués par un bond de 8,8%.

Accentis (0,029) et Econocom (2,72) remontaient de 5,8 et 2,2%, Deceuninck (2,41) et SmartPhoto (28,00) se distinguant par des bonds de 4,8 et 4,1%.

Des pertes de plus de 2% étaient encore notées en Unifiedpost (3,80), What's Cooking (75,00), Atenor (24,10), Bois Sauvage (298,00), Ascencio (44,50) et Care Property Invest (12,40), Immobel (30,95) chutant de 3,6%.

Oxurion (0,0021) et Celyad (0,552) reperdaient enfin 4,5 et 3,1% alors que Sequana Medical (4,00) plongeait de 7%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0880 USD, contre 1,0870 dans la matinée et 1,0890 la veille. Le lingot de métal jaune se négociait autour de 55.950 euros, en progrès de 25 euros.