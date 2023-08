Egmont Cycling Race - Un nouveau parcours pour trouver le successeur d'Arnaud De Lie

Traditionnellement organisé un mardi, l'Egmont Cycling Race est cette fois programmé un dimanche notamment pour éviter la concurrence du Renewi Tour. "Nous voulons également que la course ait lieu pendant la foire et nous avons donc choisi le dimanche 20 août", explique le directeur de course Jo Gosseye. "Lors de notre traditionnel mardi, nous organisons une course féminine pour la première fois."

Hautem-Saint-Liévin constitue le nouveau point de départ de cette 88e édition et le parcours constituera la base des championnats de Belgique en 2024. "Il s'agit d'une première et dernière répétition générale", ajoute Jo Gosseye.

La Grotenbergestraat, deuxième difficulté de la journée, interviendra au 16e kilomètre et la ligne d'arrivée sera franchie pour la première fois après 32 kilomètres. Les coureurs parcourront ensuite plusieurs boucles différentes, avec notamment deux passages dans la section pavée de la Paddestraat. "Nous avons 20 équipes au départ, dont quatre du WorldTour avec Alpecin-Deceuninck, Cofidis, Intermarché-Circus et Arkéa-Samsic. C'est très positif malgré la concurrence de courses en Allemagne, au Danemark, en Norvège et au Portugal", souligne Jo Gosseye.

Arnaud De Lie avait remporté l'Egmont Cycling Race l'année dernière.