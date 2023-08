Euro de beachvolley U20 - Les deux paires belges passent la phase de groupes à Riga

Chez les filles, Youna Coens et Jade Van Deun joueront samedi contre les Norvégiennes Julia Moi Tennoy et Sofia Melina Mol pour tenter de rejoindre le top 16.

Dans leur poule H, Youna Coens et Jade Van Deun ont été battues deux fois, contre les Danoises Frida Meincke Lyo et Caroline Stenholt Krogh (17-21, 21-18 et 17-15) et contre les Autrichiennes Lia Berger et Lilli Hohenauer (21-17, 24-26 et 15-8) pour arracher ensuite leur qualification face aux Portugaises Ana Monteiro et Margarida Santos qu'elles ont battues 21-12 et 22-20.

Daan Hendrikx et Kyan Vercauteren ont eux terminé eux aussi avec deux défaites et une victoire. Le duo a été battu à deux reprises par les Lettons Davis Tereris et Ernests Gutmanis 2 à 0 (21-17 et 21-15) et par les Italiens Michael Burgmann et Raoul Acerbi (21-18, 24-26 et 15-12), s'imposant contre les Croates Tin Devald et Roko Vlasic (21-16, 21-5).

Daan Hendrikx et Kyan Vercauteren joueront samedi contre les Norvégiens Adrian Mol et Even Stray Aas pour une place en 8es de finale.