Euro de hockey - Vent de fraîcheur sur des Red Lions et Red Panthers aux grandes ambitions

Dernier grand tournoi avant les JO de Paris l'été prochain, le championnat d'Europe qui s'ouvre pour dix jours au somptueux Sparkassen Hockeypark de Mönchengladbach (9.000 places), à quelques dizaines de kilomètres de la frontière belge seulement, ne manquera pas d'intérêt.

Pour les Red Lions, l'objectif sera de reconquérir la couronne acquise en 2019 à Anvers mais abandonnée deux ans plus tard.

La sélection de Michel van den Heuvel a fait couler beaucoup d'encre. En attaque, le coach néerlandais a décidé de se passer de Sébastien Dockier, Tanguy Cosyns et Tom Boon. A charge pour les jeunes Onana et Ghislain, tout comme Van Dessel un cran plus bas, de saisir l'opportunité qui leur est donnée.

Les Lions entameront leur parcours dimanche à 12h30 face à l'Angleterre. Suivront l'Espagne le lendemain à 20h30 et l'Autriche mercredi à 10h00.

Les ambitions ne seront pas davantage dissimulées du côté des Red Panthers, qui accueillent quant à elles quatre joueuses qui disputeront leur premier grand tournoi: Blockmans, Belis, White et Mariën.

Les Belges ont pour objectif la finale, au minimum. Les récents duels face aux Néerlandaises, triples tenantes du titre, ont laissé l'impression que l'écart n'avait jamais été aussi faible. Et les protégées de Raoul Ehren ne s'en sont dès lors pas caché dans leurs déclarations. Malgré la densité du tournoi, elles viseront l'or et la qualification directe pour Paris.

Le premier écueil consistera à sortir d'une poule au sein de laquelle les Belges (FIH-5) seront opposées aux faibles Italiennes (FIH-17) samedi matin, à l'épouvantail néerlandais (FIH-1) dimanche après-midi, avant un rendez-vous probablement crucial avec une Espagne (FIH-7) toujours imprévisible, mardi à 17h00.