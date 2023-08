Euro de volley dames - La Serbie et la Pologne s'imposent facilement dans le groupe des Yellow Tigers

Les Serbes se sont imposées 3 sets à 0 face à l'Ukraine (25-14, 25-19 et 25-16). Les Polonaises n'ont pas perdu de set non plus écartant la Slovénie 25-19, 25-14 et 21-16.

Jeudi en ouverture, la Belgique n'avait pas manqué son entrée en matière s'imposant face à la Hongrie 3 sets à 0 également (25-16, 25-15, 25-19).

Les Yellow Tigers rencontreront la Slovénie samedi (20h00) avant d'affronter l'Ukraine lundi (20h00), la Pologne mardi (20h00) et la Serbie jeudi (20h00).

Les quatre premières du groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. La Belgique croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour le titre, l'Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l'Azerbaïdjan.