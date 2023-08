Invasion de l'Ukraine - Les Pays-Bas prendront prochainement une décision sur la livraison de F-16 à l'Ukraine

"Je salue la décision américaine d'autoriser la livraison de F-16 à l'Ukraine. Cela permet de passer à l'étape suivante logique de la formation" des pilotes et du personnel au sol ukrainiens, a affirmé la ministre de la Défense, Kajsa Ollongren, sur le réseau social X (anciennement Twitter).

"Les Pays-Bas prendront une décision à ce sujet prochainement, en consultation avec les partenaires européens", a ajouté Mme Ollongren, sans indiquer d'échéance précise.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a également remercié sur X son homologue américain, Antony Blinken, pour la bonne et rapide coopération. Il a confirmé que des discussions se poursuivaient avec les partenaires européens.

Les Pays-Bas et le Danemark ont pris la tête d'une "coalition F-16", qui a pour objectif de livrer des chasseurs-bombardiers de ce type - de conception américaine, d'où la nécessité d'un accord de Washington - à l'Ukraine et de former le personnel capable de mettre ces avions en œuvre.

Cette coalition a été formée en marge du dernier sommet de l'Otan, en juillet à Vilnius, avec la signature d'une déclaration d'intention par onze pays - dont la Belgique - visant à doter à terme la force aérienne ukrainienne d'appareils capables de combattre l'invasion russe.

Au total, plusieurs dizaines de pilotes seront formés. La Belgique s'est engagée à fournir des instructeurs et a également offert son expertise industrielle dans le domaine de la maintenance des F-16. Le Danemark a annoncé qu'il mettra à disposition sa base aérienne de Skrydstrup, située au sud du pays.