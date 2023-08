Le parquet ouvre une enquête après de violentes bagarres impliquant des mineurs à Zelzate

Le parquet de Flandre orientale a ouvert une enquête sur de violentes bagarres impliquant de nombreux jeunes, survenues récemment à Zelzate. Les faits ont été filmés et partagés sur les médias sociaux. Il s'agirait d'une bande qui a harcelé et agressé des jeunes à deux endroits différents (à une gare de bus et aux abords d'un hall sportif).