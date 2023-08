Les Belges à l'étranger - Roméo Lavia quitte Southampton et signe à Chelsea

Roméo Lavia, 19 ans, était arrivé à Southampton il y a un an en provenance de Manchester City, s'engageant alors pour cinq ans. Il quitte toutefois le St Mary's Stadium après une saison, au terme de laquelle Southampton n'a pu assurer son maintien en Premier League. Le milieu défensif belge s'est par contre fait remarquer cette saison, jouant 29 rencontres de Premier League, inscrivant 1 but contre... Chelsea.

"Je suis très heureux de rejoindre Chelsea et de faire partie de ce projet excitant. C'est un club fantastique avec une grande histoire et j'ai hâte de commencer et de rencontrer mes équipiers pour accomplir de grandes choses ensemble", a réagi Lavia, cité dans le communiqué.

Roméo Lavia est aussi devenu Diable Rouge cette saison, lui qui a été appelé pour la première fois en équipe nationale en mars pour les matchs en Suède et en Allemagne, les premiers de l'ère Domenico Tedesco.

Formé à Anderlecht, Roméo Lavia avait quitté Neerpede pour rejoindre les équipes de jeunes de Manchester City en 2020. Principalement aligné avec les U23 des Skyblues, il avait fait 2 apparitions avec l'équipe première de City, d'abord en tant que titulaire, en septembre 2021 en Coupe de la Ligue lors de la victoire 6-1 des siens face à Wycombe, puis en tant que remplaçant, en fin de 3e tour de FA Cup à Swindon Town remporté par Manchester City, 1-4, en janvier 2022.

Transféré à Southampton l'année dernière, il s'est révélé au plus haut niveau avec les Saints, tapant dans l'oeil de plusieurs grands clubs, dont Liverpool, malgré la relégation de Southampton.