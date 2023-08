Les moustiques tigres ont survécu à l'hiver belge, nouvelle phase du processus d'invasion

En juillet dernier, deux citoyens des communes de Wilrijk et de Lebbeke ont soumis une photo du moustique tigre (Aedes albopictus) sur le site internet SurveillanceMoustiques.be. Au cours de la même période, des œufs de moustiques tigres ont également été collectés, confirmant ainsi la présence et la reproduction du moustique tigre à ces deux endroits.

"La détection de moustiques tigres dans les deux communes correspond à ce qui a été observé l'année dernière. Remarquablement, des moustiques adultes et des œufs ont été identifiés exactement aux mêmes endroits que précédemment, et aucune voie d'introduction n'a été identifiée. Par conséquent, on peut en conclure que le moustique tigre a survécu à l'hiver à Wilrijk et Lebbeke, marquant la transition vers une nouvelle phase du processus d'invasion, caractérisée par son établissement", analyse Isra Deblauwe, entomologiste à l'IMT.

Par ailleurs, afin de réduire les populations de moustiques tigres à Wilrijk et Lebbeke, deux campagnes de lutte anti vectorielle ont déjà été organisées par l'Agentschap voor Natuur en Bos au cours de l'année 2023. Une troisième est prévue pour la fin du mois d'août.

Afin de renforcer la participation des citoyens à la surveillance de ces insectes, Sciensano a lancé l'application "Surveillance Moustiques", avec laquelle les citoyens pourront désormais soumettre plus facilement leurs photos de moustiques tigres, où qu'ils se trouvent.