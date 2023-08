Mondiaux d'athlétisme - Isaac Kimeli espère faire mieux qu'à Eugene sur 10.000m pour garder son contrat

Pour cela, il n'a pas dû courir le moindre 10.000m cette saison. "L'année passée non plus je n'en avais pas couru (avant les Mondiaux d'Eugene). Courir deux 10.000 trop proches c'est trop. Il était prévu que je cours un 10.000 fin avril à Huizingen mais finalement on a décidé de ne pas le courir."

Manque de chance, Kimeli a sérieusement été malade lors de ses stages au Kenya et à Font Romeu au printemps, ce qui n'a pas favorisé son retour en condition. "Pour le moment je vais bien. Je me sens en forme". Il a réussi 8:14.96 sur le 2 miles, à 8/100 du record de Belgique de Mohammed Mourhit (8:14.88) de 1997 samedi dernier à Huiizingen."Je me suis bien entraîné deux dernières semaines. On verra dimanche", a-t-il avancé vendredi à Budapest. Précisant que ce serait sa dernière course sur piste de la saison.

Dixième à Eugene, il lui faudrait finir dans le top 8 huit dimanche soir (départ de la course à 18h25) pour conserver son statut d'athlète pro. "Gagner deux places et garder mon contrat serait super. Je ferai de mon mieux mais cela dépendra comment va se dérouler la course. On ne connaît pas le plan des Kenyans."

Kimeli disputera le 22 octobre à Valence le premier semi-marathon de sa carrière. A 29 ans, il n'écarte pas l'idée de se tourner vers les courses sur route. "Peut-être après Paris. Là-bas, je veux essayer de me qualifier pour le 5.000 et le 10.000".