Premier League - Après Kevin De Bruyne, Reece James blessé aux ischio-jambiers

"Ce n'est pas quelques jours, peut-être quelques semaines", a déclaré le technicien argentin, questionné sur la durée d'indisponibilité de son joueur en conférence de presse, avant un déplacement dimanche (17h30) sur le terrain de West Ham.

"La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un gros problème" médicalement parlant, a-t-il développé. Le plus important maintenant, c'est d'anticiper les problèmes et d'être certain que, quand il commencera à rejouer, il soit en pleine forme et plus fort qu'il ne l'était avant".

L'entraîneur des Blues a évoqué "un triste moment" pour celui qui était "heureux d'être le capitaine et qui était plein d'énergie". "On va le suivre jour après jour et on veut le retrouver dans l'équipe aussi vite que possible", a-t-il ajouté.

Kevin De Bruyne s'était blessé lui aussi aux ischio-jambiers lors du mach d'ouverture de la Premier League contre Burnley et Vincent Kompany il y a une semaine. Le Diable Rouge sera absent plusieurs mois.