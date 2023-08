Tour du Limousin - Hugo Page s'impose sur la dernière étape, Romain Grégoire remporte le classement général

Grégoire a terminé avec 38 secondes d'avance sur le Français Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën) et 50 sur l'Australien Michael Storer (Groupama-FDJ), après avoir dominé la course avec deux victoires d'étape. Il décroche ainsi, à l'âge de 20 ans, le 5e succès de sa carrière après une étape et la victoire finale aux Quatre Jours de Dunkerque en mai dernier. Côté belge, Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) termine 10e.

Benoit Cosnefroy, 2e au classement général à l'entame de l'étape, a tenté d'attaquer, mais il a rapidement dû rentrer dans le rang, laissant l'occasion à un groupe de cinq coureurs de se détacher. Thomas Joseph (Tarteletto-Isorex) en faisait partie, ainsi que le Français Paul Ourselin (TotalEnergies) notamment.

Leur écart a longtemps stagné autour des 3 minutes, mais le peloton a amorcé sa poursuite à 80 derniers kilomètres du terme, tandis que l'échappée avait perdu l'Italien Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizane'). Ce dernier s'était assuré de remporter le classement du meilleur grimpeur.

À 35 kilomètres de l'arrivée, les coureurs ont entamé le circuit qu'ils devaient compléter à trois reprises et l'échappée s'est progressivement décomposée. Une fois le peloton rassemblé, il s'est battu pour la victoire au sprint, qui a sacré Hugo Page (22 ans).

Romain Grégoire succède ainsi au palmarès de l'épreuve à l'Espagnol Alex Aranburu, qui s'était imposé en 2022 devant l'Italien Diego Ulissi et Greg Van Avermaet.