WTA Cincinnati - Elise Mertens en quarts de finale du double

Elise Mertens s'est qualifiée pour les quarts de finale du double dames au tournoi WTA 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure et doté de 2.788.468 dollars, jeudi aux États-Unis. La Limbourgeoise, 3e mondiale et double, et l'Australienne Storm Hunter (WTA 4), dispensées de 1er tour, se sont imposées 6-4, 6-1 au 2e tour face à la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 176) et l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 52).