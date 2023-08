Championnat du monde de motocross - Lucas Coenen prend les dix points de la course qualificative en MX2 au GP des Pays-Bas

Le jeune pilote bruxellois, 16 ans, empoche les dix points dévolus au vainqueur pour son retour en compétition après avoir été obligé de faire l'impasse sur le Grand Prix de Suède la semaine dernière en raison d'une commotion cérébrale.

Lucas Coenen s'est imposé devant l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) et Liam Everts (KTM), 3e, qui prend 8 points. De retour aussi après avoir manqué deux Grands Prix, en Finlande et en Suède, Jago Geerts (Yamaha) est 5e et grappille 6 unités au championnat du monde.

L'Italien Andrea Adamo (KTM), 7e, reste leader au championnat avec 667 unités pour 591 à Liam Everts et 565 à Jago Geerts.

La course qualificative octroie des points aux dix premiers pour le championnat du monde, mais n'entre pas en ligne de compte pour le classement du Grand Prix.

Les deux manches sont prévues dimanche, de même que celles en MXGP. Seul Thomas Vermijl (GasGas), 29e samedi, est au départ côté belge à Arnhem où la course qualificative a été remportée par le Français Romain Fevbre (Kawasaki) qui empoche les dix points et grappille aussi quelques unités sur Jorge Prado (GasGas) au championnat du monde. L'Espagnol, leader et 3e de la course de qualification, compte 778 points pour 682 au Français.

Jeffrey Herlings (KTM) a été victime d'une grosse chute lors des essais samedi matin. Le Néerlandais, 7e au championnat du monde, souffre d'une fracture de la clavicule.