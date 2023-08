Cinq personnes blessées à la suite d'un accident à Couillet

Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, il a percuté un poteau, avant de foncer sur un abribus. "Il a finalement terminé sa course dans le mur", a ajouté Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. Cinq personnes ont été blessées. "Une maman et ses deux enfants sont légèrement blessés. Un père et son fils sont également blessés. Le père de famille a été plus sérieusement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger", a détaillé le parquet de Charleroi.

Le jeune conducteur a été privé de liberté et un mandat d'arrêt a été sollicité à son encontre. "Le dossier a été mis à l'instruction pour coups et blessures", a conclu l'autorité judiciaire.