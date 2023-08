Euro de beachvolley U20 - Hendrikx et Vercauteren éliminés par la Suède en huitièmes de finale

Hendrikx et Vercauteren, classés 6e tête de série, ont débuté la journée avec succès, en disposant des Norvégiens Adrian Mol et Even Stray Aas (N.12) en barrages, 21-18, 21-19, pour obtenir une place en huitièmes de finale. Le duo s'est néanmoins incliné ensuite contre les Suédois Jacob Hölting Nilsson et Erik Ask (N.7), 21-17, 22-20, et disputera des matches de classement dimanche.

Youna Coens et Jade Van Deun, 24e tête de série, ont quant à elles perdu leur barrage contre les Norvégiennes Julia Moi Tennoy et Sofia Melina Mol (N.23) pour tenter de rejoindre le top-16. Elles ont été battues 13-21, 25-23, 15-13 après avoir mené d'un set. La Grèce d'Eleni Alexoglou et Myrto Paschalaki (N.16) les attend à 9h00 (heure belge) en match de classement.

Les paires belges masculine et féminine avaient chacune terminé la phase de poules avec une victoire et deux défaites, vendredi.