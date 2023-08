Euro de hockey - "Le travail sur l'efficacité porte ses fruits", pour Emily White

Après avoir éclaboussé les derniers matchs de Pro League de son talent, Emily White a naturellement été retenue par le coach national pour ce dernier grand tournoi avant les Jeux olympiques de Paris.

Face à l'Italie, l'attaquante n'a pas économisé ses forces pour presser la défense adverse, récupérant notamment une balle à la base du deuxième but belge, inscrit par Abi Raye. Elle s'est aussi offert un solo dont elle a le secret, effaçant plusieurs joueuses avant de voir sa tentative en revers détournée par l'héroïque Caruso. Une action qui a fait souffler le premier frisson de la journée parmi le public du Hockeypark de Mönchengladbach.

"Je suis très contente du niveau de jeu affiché par l'équipe, ainsi que de ma prestation personnelle. L'équipe a tout fait pour mettre tout le monde à l'aise, et ça a bien fonctionné. Gagner un premier match 6-0, c'est un début idéal. On savait que l'on devait travailler sur notre efficacité, on l'a fait et ça a payé. Maintenant on peut se focaliser sur les Pays-Bas", a commenté White à sa sortie du terrain.